ريال مدريد يكشف عن التصميم الجديد لملعب سانتياغو برنابيو

2020/04/17 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشف نادي ريال مدريد الإسباني من خلال مقطع فيديو على موقعه الرسمي عن الشكل النهائي المذهل لملعب سانتياغو برنابيو الجديد الذي سيكلف إتمام إنشائه 622 مليون دولار.وحصل ريال مدريد على الضوء الأخضر لاستئناف البناء الشهر الماضي، في ظل الحظر المفروض في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.ويظهر الفيديو كيف سيبدو الملعب المغطى بسقف قابل […]

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