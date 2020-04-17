العراق يسعى لإضافة مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية

2020/04/17 | 17:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير النفط ثامر الغضبان،الجمعة، عن سعي الوزارة لإضافة نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب إلى الإنتاج الوطني .

وقال الغضبان، إن وزارة النفط ملتزمة بالاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية بهدف تغطية الحاجة المحلية، ومنها تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيقاف استيراد الطاقة من الخارج.

ولفت الوزيرة إلى أن الوزارة وقعت العام الماضي عقدين كبيرين لاستثمار الغاز بطاقة 750 مليون قدم مكعبة قياسية في حقلي الحلفاية بمحافظة ميسان وحقل رطاوي في محافظة البصرة.

وأضاف أن الوزارة أبرمت عقداً آخر قبل تشكيل الحكومة الحالية لاستثمار الغاز في حقلي الغراف والناصرية بمحافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية، مبيناً أن هذه العقود تمثل خطوة مهمة لإضافة معدلات إنتاجية جديدة لقطاع الغاز في العراق تستهدف إنتاج قرابة المليار قدم مكعبة قياسية باليوم من الغاز تزود بها محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات الغاز .

وأكد الغضبان، جدية الحكومة ووزارة النفط في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاستغناء عن استيرادها، مشيراً الى أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير حقلي عكاز والمنصورية لإنتاج الغاز الحر، وهذا ما سيضيف قدرات إنتاجية إضافية من الغاز.

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