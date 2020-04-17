البصرة تشكل لجنة لاعادة العمال

2020/04/17 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر النائب الاول لمحافظ البصرة، محمد طاهر التميمي، اليوم الجمعة، الشركات النفطية الاجنبية العاملة في المحافظة من المخالفات التي ارتكبتها جرّاء "التسريح التعسّفي" للعمالة البصرية، مؤكدا انه تم تشكيل لجنة لاعادة هؤلاء العمال.وقال التميمي، في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نجد اليوم ان اغلب الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية في البصرة قد استغلت الظرف الصعب الذي تمر به المحافظة، وقامت بتسريح عدداً كبير من العمالة البصرية بدون اي عذر او مسوغ قانوني".وأضاف ان "هذه الشركات لا تزال عقودها سارية المفعول، ومستمرة بالعمل، حيث استغلت فترة حظر التجوال، وانهت عمل موظفيها العاملين في الحقول النفطية".وأكد التميمي "وجهنا بتشكيل لجنة من قبل ديوان محافظة البصرة، وعضوية الاجهزة الامنية من ذوي الاختصاص لزيارة الشركات النفطية، ابتداءا من يوم الاحد المقبل، وستلزم اللجنة تلك الشركات بقانون العمل العراقي، وبتدقيق المخالفات التي ارتكبتها خلال هذه الفترة".وطمأن ابناء المحافظة العاملين في تلك الشركات، بأن "الحكومة المحلية في البصرة سوف تتخذ كافة اجراءاتها القانونية لاعادتهم الى وظائفهم".

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