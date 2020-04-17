2020/04/17 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعاد إلى الأرض، اليوم الجمعة، رائدا فضاء أمريكيان ورائد روسي بعد شهور قضوها على متن محطة الفضاء الدولية، في أول وصول لهم إلى الكوكب بعد انتشار فيروس كورونا.ووصل من المحطة الدولية على متن مركبة فضاء "سويوز" الرائدان بوكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أندرو مورغان، وجيسيكا مير، ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا.وهبطت المركبة في سهول كازاخستان جنوب شرق مدينة غزقزغان النائية، وقدمت "ناسا" بثاً مباشراً للحظة عودتهم سالمين.وانفصل الرواد الثلاثة عن محطة الفضاء الدولية بمركبة الفضاء "سويوز إم س-15".وتقع المحطة على مسافة 408 كيلومترات فوق سطح الأرض.وجرى، مساء امس الخميس، تغيير قيادة المحطة الدولية، حيث سلم سكريبوتشكا قيادة المختبر المداري إلى رائد الفضاء الجديد من "ناسا"، كريس كاسيدي.ويوجد الآن على متن محطة الفضاء الدولية الرائد الأمريكي كاسيدي ورائدا الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر.ومحطة الفضاء الدولية عبارة عن مشروع تعاون بين رواد فضاء من أمريكا وروسيا بالدرجة الأولى، وهي معنية بإجراء تجارب علمية من المستحيل القيام بها على الأرض.

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