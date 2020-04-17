البارزاني : لم يتم تثبيت أية قوة حزبية في منظقة “زيني ورتي”

2020/04/17 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، توضيحاً بشأن التوترات التي حصلت في منطقة زيني ورتي.

وقال بارزاني في بيان إن هناك محاولات موجهة ضد الحكومة، لن تستطيع قطع الطريق امام تطلعات الحكومة والشعب، مضيفا انه من الضروري ان منح توضيحات حول التوتر الذي حصل في زيني ورتي من قبل اشخاص غير مسؤولين، في البداية كانت اجراءات السيطرة على حدود المنطقة بسبب فيروس كورونا ومحاولة بعض المهربين تهريب اناس في تلك الحدود، وبخلاف الإجراءات الصحية، مؤكدا انه عدا قوات البيشمركة التابعة لوزارة البيشمركة فانه لم يتم تثبيت اية قوة حزبية في زيني ورتي.

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