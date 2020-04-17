التحالف الدولي يجدد التزامه بمحاربة داعش والحفاظ على وحدة العراق

2020/04/17 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المُدراء السياسيون للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش إجتماعاً للتأكيد مجدداً على إلتزامها المُشترك بمواصلة القتال ضد داعش والحفاظ على وحدة الهدف والتماسك في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان، اتفق المُدراء السياسيون على الابقاء على أقصى قدر من الضغط على داعش الارهابي على الرغم من بعض التحديات المُتعددة الأبعاد، بما في ذلك تلك التحديات المُتمثلة بجائحة كورونا، وذلك من أجلِ تحقيق الهزيمة الدائمة على الجماعة الإرهابية في العراق وسوريا فضلاً عن البقاء يقظين من تهديد داعش حول العالم.

كما إتفق المُدراء السياسيون، على أهمية الابقاء على الوسائل والموارد العسكرية والمدنية الكافية بالاضافة إلى تخصيصاتها لمواصلة جهود التحالف في العراق وسوريا لا سيَّما تقديم الدعم للشركاء من القوات الشرعية بغية حماية الجهود الأمنية الجماعية.

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