تعرف على أفضل الأغذية للوقاية من كورونا

2020/04/17 | 17:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، قائمة تضم الأغذية الضرورية التي يحتاجها الجسم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ونشرت المنظمة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، القائمة بعنوان: نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض “كوفيد-19”.وقالت المنظمة “تناول غذاءً متوازناً كل يوم لتحصل على: الفيتامينات، المعادن، الألياف الغذائية، البروتين، مضادات الأكسدة”.وأشارت إلى أن هذه العناصر “يحتاج إليها […]

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