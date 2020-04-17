مستشار عبد المهدي يرهن تعافي أسعار النفط بتحقيق شرط

2020/04/17 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر مستشار مالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يوم الجمعة أن تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية رهن بالتزام المنتجين في منظمة أوبك وخارجها باتفاق خفض الانتاج.

واتفقت مجموعة "أوبك بلاس"، الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10 في المئة من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام التي انخفضت في خضم جائحة كورونا.

وتهاوت أسعار النفط على نحو ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، من جراء وباء كورونا، الذي أحدث شللا في الاقتصاد العالمي وأدى إلى فرض إجراءات الحجر الصحي وقيود التنقل على مليارات البشر حول العالم.

وقال المستشار مظهر محمد صالح، في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "أسعار النفط ستتعافى إذا التزمت الدول باتفاق منظمة أوبك الخاص بتخفيض الإنتاج العالمي".

وأضاف أن "ارتفاع الأسعار مرتبط بمقدار التزام تلك الدول بالاتفاق النفطي"، مؤكدا "التزام العراق بالقرارات التي تصدر من اوبك، وسيعمل على تخفيض الانتاج".

وأشار صالح، إلى أن "أسعار خام برنت قد تصل إلى 50 دولار للبرميل الواحد في الفترة المقبلة".

وبموجب الاتفاق، سيخفض العراق انتاجه بنحو مليون برميل يومياً.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية، وينتج نحو 4.5 مليون برميل يومياً، تذهب نحو 3.5 مليون برميل يومياً منها للتصدير.

وتراجعت إيرادات العراق من بيع النفط بشدة في آذار/مارس المنصرم، إذا بلغت نحو 3 مليارات دولار أمريكي تراجعاً من نحو 5 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

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