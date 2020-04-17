أحمد الصحاف : مغادرة الرحلة الأولى من إسطنبول للعراق ضمن برنامج الإجلاء

2020/04/17 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، مغادرة الرحلة الأولى من إسطنبول.

وقال الصحاف في بيان إن الرحلة الاولى غادرت من اسطنبول وعلى متنها مئتين وستة وستين كانت قد سيرتها قنصلية العراق العامة في إسطنبول لإجلاء العراقـيين العالقين في تركيا.

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