2020/04/17 | 17:51 - المصدر: الغد برس

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وكالة الصحافة الفرنسية: 4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل والإغلاق

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وكالة الصحافة الفرنسية: 4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل والإغلاق حول العالم

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