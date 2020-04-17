الإطاحة بداعشي خطير شارك في مجزرة سبايكر

2020/04/17 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعتقلت القوات الأمنية، قيادياً في عصابات داعش الارهابية، وصف بـ"الخطير" في حي رحيم آوة بمدينة كركوك.

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