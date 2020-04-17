الشابندر يهاجم

2020/04/17 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهاجم السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الجمعة، من أسماهم بـ"الغلمان والغمّان" بشأن محاولات البعض جعل الأنبار العاصمة السياسية للعراق، وسكوت البعض الآخر عن تلك المحاولات.وغرد الشابندر على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "بَينما يَنهَمِك (الاتقياء) في بغداد بتَقاسُم الوزارات والمَغَانِم، يَستَكمِل غيرهُم مشروعَه بتهميش بَغداد وتسمية العواصم".وكانت "كلكامش برس" قد سلطت الضوء أول أمس الأربعاء، على محاولات بعض الجهات السياسية جعل محافظة الأنبار عاصمة العراق السياسية على حساب بغداد.ولتفاصيل أكثر أضغط هناغِلمان تَداول الجَنطة يضحَكونَ على غُمّان تقاسُم السُلطة...بَينما يَنهَمِك ( الاتقياء ) في بغداد بتَقاسُم الوزارات و المَغَانِم، يَستَكمِل غيرهُم مشروعَه بتهميش بَغداد و تسمية العواصم.— عزت الشابندر (@IAlshabandar) April 17, 2020

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