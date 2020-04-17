الأزمة النيابية تبحث في السليمانية احتياجاتها لمواجهة كورونا (فيديو)

2020/04/17 | 17:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يجري وفد رفيع المستوى من خلية الأزمة النيابية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا يوم الجمعة مباحثات مع المسؤولين المحليين للوقوف على احتياجات المحافظة لمكافحة الوفاء.

وقال رئيس الوفد، النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في تصريحات للصحفيين بينهم مراسلة شفق نيوز، إن الزيارة تأتي للوقوف على الموقف الوبائي لفيروس كورونا في إقليم كوردستان.

وأضاف أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان لمكافحة الوباء، منوهاً إلى أن "تسجيل إصابات في الاقليم أو أية محافظة آخرى معناها أن العراق ككل يدخل في دائرة الخطر".

وأردف الكعبي بالقول، إن "هذا التنسيق هو جزء من التقليل من خطر الوباء"، لافتاً إلى أن وفد الأزمة النيابية سيقف خلال الجولة الميدانية على احتياجات محافظة السليمانية في سياق مكافحة الفيروس.

واعتبر أن "خلية الازمة في السليمانية كان لها دور كبير في مواجهة الفيروس، بعد أن كانت المؤشرات خطيرة جدا خلال الأسابيع الماضية بفعل وقوع المحافظة على حدود إيران.

من جانبها، قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جوان احسان، إن الوفد الزائر سيجري مباحثات مع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في السليمانية لمناقشة سبل الوقاية والسيطرة على الوباء، واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة الحياة الطبيعية في الإقليم والعراق عموما.

وأضافت إحسان أن الزيارة تأتي أيضا للوقوف على احتياجات المحافظة لمواجهة الوباء والعمل على تأمينها لاحقاً.

وكان الوفد اجرى اولا زيارة الى اربيل ، تضمنت جولة ميدانية لعدد من اماكن الحجر الصحي وعلاج المصابين بالوباء بينها مستشفى "رزكاري" والمختبر المركزي للفحوصات الطبية واحد الفنادق الخاصة باستقبال وحجر الوافدين العراقيين من الخارج.

واعلن الكعبي في مؤتمر صحفي من اربيل أن التنسيق القائم بين بغداد واقليم كوردستان حقق نتائج ايجابية لاحتواء فيروس كورونا.

واضاف "امامنا تحديات كبيرة في مواجهة الفيروس ولكن بالتنسيق والتعاون بين حكومتي اربيل وبغداد اكيد سنسيطر على الوضع".

وقال ان لجنته اصدرت توصيات للحكومة العراقية لتخفيف قيود حظر التجوال على شكل مراحل، مبينا، "لايمكن ان يستمر الحظر بشكل دائم، بخاصة ان هناك شرائح تضررت وتعتمد بحياتها على قوت يومها".

لكنه اكد في الوقت نفسه ان حظر التجوال ساهم بتقليل الإصابات بالفيروس.

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