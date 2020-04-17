مصادر تتهم معاون مدير عام شركة الموانئ بتنفيذ خروقات سددت 3 طعنات للموانئ العراقية

2020/04/17 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

اتهمت مصادر مطلعة في البصرة معاون مدير عام الموانئ العراقية علي الكناني بتنفيذ خروقات من شأنها تسديد 3 طعنات قوية للموانئ تستنزف مواردها وتفقدها توازنها لعدة سنوات مقبلة.

وقالت المصادر إن الكناني استغل انشغال مدير عام الموانئ في بغداد، فطعن الموانئ بثلاثة خناجر مسمومة في يوم واحد مستغلًا الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها حسب ما قالوا.

واستعرضت المصادر تلك الخروقات او ما اسمتها بالطعنات بالقول ان الطعنة الأولى تتلخص بقيام الكناني بصرف الملايين لحساب شركة (نهج السلام) التي اقحمت عنوة في عقد التشغيل المشترك مع شركة (نسيم العراق) من دون سند قانوني.

وذكروا ان هذه الطعنة بالذات تحمل معها وخزات قاتلة موجهة ضد المدير العام السابق ووصلت أنباء تفاصيلها الى مسامع القضاء العراقي العادل، الذي سيتخذ الإجراءات الرادعة لإنزال أشد العقوبات بالكناني والمتورطين معه بتمرير الصفقات الفاسدة حسب ما قالت.

وأضافوا ان الطعنة الثانية تتمثل بموافقة (الكناني) على صرف مبالغ مالية طائلة بالعملة الصعبة لشركة (جوار الخليج) بذريعة تسديد استحقاقاتها المالية لشهر شباط الماضي، وهو الشهر الذي لم تقدم فيه سفنها أي خدمات للمنصات النفطية في البحر.

وأشاروا الى ان الطعنة الثالثة تتلخص بقيام (الكناني) باستقطاع مبالغ مالية كبيرة (ليس لها أي سند قانوني) من عائدات شركات التشغيل المشترك في ميناء خور الزبير، ومنحها لشركة تنظيف تحمل اسم (سور الرحاب) يديرها ابنه (زيد علي الكناني) ويشرف عليها ابن عم الكناني.

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