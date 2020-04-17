نائب عن صادقون: 40 بالمائة من ميزانية العراق تذهب لكردستان.. الاقليم مدين لبغداد بنحو ملياري دولار

2020/04/17 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، الجمعة، إن 40 بالمائة من ميزانية العراق تذهب لإقليم كردستان، فيما اشار الى أن الاقليم مديون لبغداد بنحو ملياري دولار.

وخاطب سالم زعامات الكتل والاحزاب السياسية، في بيان قائلا: "سكوتكم عن نهب ثروات الشعب العراقي من قبل حكومة الاقليم وتجويع محافظات الوسط والجنوب دليل على مشاركتكم في هذا النهب وهذا الفساد وستكون نهايتكم بوباء اشد خطورة من فايروس كورونا".

واضاف: "لا أفهم سكوت الاحزاب السياسية عن استهتار الاقليم بهذا الفساد"، مبينا: "فهو مديون للحكومة المركزية بمبلغ 128 مليار دولار و625 مليون دولار حسب قول النزاهة وفوق كل هذا ان الاقليم حينما يصدر 650 الف برميل يوميا فانه محسوب من حصة العراق في اوبك في سوق النفط وعائداتها تعود الى الاقليم".

ولفت الى أن الاقليم "لم يدفع دينارا واحدا، اضافة الى حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية اكثر من 17 بالمائة والان يشترط مسعود بارزاني على اي رئيس وزراء جديد ان يتعهد بأن تكون موازنة الاقليم 20 بالمائة بفضل مزايدات منصب رئيس الوزراء بين الشيعة والسنة، اضافة الى واردات المنافذ الحدودية والكمارك ومئات الاف الموظفين الوهمين واضعاف مضاعفة للبيشمركة والوقود والضرائب".

وأكمل: "اذا حسبنا كل هذه المبالغ وعائدات النفط والرواتب والموظفين الوهميين عندها تكون ميزانية الاقليم 40 بالمائة من ميزانية العراق".

ومضى النائب عن كتلة صادقون: "نحن اليوم نمر بأزمة اقتصادية حادة، وأزمة صحية من خلال فايروس كورونا ومحافظات الوسط والجنوب تعيش حالة بائسة وعشوائيات في بغداد تشارف على الهلاك ولا منقذ لها سوى الصدقات اضافة الى انعدام الخدمات وتردي المستشفيات والبطالة".

وتساءل سالم: "أين الكتل والاحزاب وزعاماتها وسياسيها من القسم الذي تم تأديته، بتحقيق العدالة وتوزيع الثروات بالتساوي على ابناء الشعب العراقي"، مبينا أن "الظلم لا يدوم، وحنث اليمين حرام وما فايروس كورونا الا جرس تنبيه وانذار فهل هناك من اتعاض ورجوع الى الله وانصاف هذا الشعب المسكين".

بغداد اليوم-بغداد

عدّ رئيس كتلة "سند"، النائب أحمد الأسدي، الجمعة (17 نيسان 2020)، القصف التركي الذي استهدف مخيماً للاجئين في قضاء مخمور، خرقاً للأجواء العراقية، وعدواناً غير مبرر.

وقال الأسدي في تغريدة عبرة منصة "تويتر"، إن

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، الجمعة (17 نيسان 2020)، أنه ليس هناك موعد محدد لتقديم الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي، لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.





وقال الزيادي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي

بغداد اليوم-بغداد

رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الجمعة (17 نيسان 2020)، أن بعض الأطراف تحاول وضع ما أسماها بـ "العصّي" في العجلة، بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، بحسب تعبيره.

وقال الأعرجي في تغر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن صادقون: 40 بالمائة من ميزانية العراق تذهب لكردستان.. الاقليم مدين لبغداد بنحو ملياري دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن صادقون: 40 بالمائة من ميزانية العراق تذهب لكردستان.. الاقليم مدين لبغداد بنحو ملياري دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).