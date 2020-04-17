بالصور.. أمانة بغداد تعفّر الشوارع بمنظومة مصنعة محلياً

2020/04/17 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، تمكن ملاكاتها وبالجهود الذاتية من تصنيع منظومة تعفير متطورة شبيهة بالمنظومة المستخدمة في تعفير مدينة ووهان الصينية.

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