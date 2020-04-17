الكعبي يحذر: المرحلة التي يمر بها كورونا في العراق هي الاخطر

2020/04/17 | 18:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس مجلس النواب العراقي رئيس خلية الازمة النيابية الخاصة بمتابعة خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا حسن الكعبي، اليوم ال...

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