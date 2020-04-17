2020/04/17 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت جينل إنرجي يوم الجمعة إن إقليم كوردستان العراق سيرجئ مدفوعات مبيعات نفط الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2019 وفبراير شباط 2020 مع السداد على نحو منتظم في الأشهر التالية.

وتسدد حكومة كوردستان العراق لشركات نفط عالمية من بينها جينل التي مقرها لندن ودي.إن.أو النرويجية مقابل إنتاج الخام في الإقليم.

وقالت جينل في بيان نقلت فيه عن رسالة من حكومة الإقليم ”مدفوعات الفواتير المرتبطة بمبيعات النفط من نوفمبر تشرين الثاني إلى فبراير شباط 2020 ستُرجأ، دون فوائد، لتسعة أشهر على الأقل“.

وأضافت ”إذا تعافت أسعار النفط إلى نحو 50 دولارا للبرميل، سيجري إطلاق برنامج للمدفوعات يغطي الفواتير المؤجلة“، وفق ما أوردته رويترز.

وانهارت أسعار النفط هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا، لينخفض خام القياس العالمي برنت نحو 60 بالمئة منذ بداية العام إلى نحو 28 دولارا للبرميل يوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان ترجئ مدفوعات شركة نفط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان ترجئ مدفوعات شركة نفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).