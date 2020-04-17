خلال ساعات.. الليرة التركية تفقد ارتفاعها وتقترب من أدنى سعر

2020/04/17 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد أن ارتفعت لبضع ساعات، خلال تعاملات ما قبل عصر الجمعة، تراجعت الليرة التركية مجدداً إلى مستويات قريبة من أدنى سعر لها منذ آب/أغسطس 2018.

وتراجعت الليرة التركية إلى 6.9190 مقابل الدولار، في الساعة 4:54 بتوقيت اسطنبول (1:54 بتوقيت غرينتش)، وفق "بلومبيرغ".

وكانت التركية قد ارتفعت إلى 6.83 مقابل الدولار، حوالي الساعة 2:46 بتوقيت اسطنبول (11:46 بتوقيت غرينتش)، وفق "رويترز".

وقالت "رويترز" في تقرير سابق لها، إن تنامي الإقبال على المخاطر في الأسواق الناشئة ساعد العملة التركية في أن تعوض بعض الخسائر التي تكبدتها هذا الأسبوع جراء مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

لكن التركية تراجعت مجدداً ليجري تداولها قرب أضعف مستوى لها على الإطلاق والذي بلغته خلال أزمة العملة في 2018.

كانت التركية قد هوت في منتصف آب/أغسطس 2018، إلى 7.24 للدولار.

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