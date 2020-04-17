زعيمان يدعوان لعقد مجلس الأمن بعد استنكار ألماني للصمت المدوي

2020/04/17 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة احتمال عقد اجتماع عبر الفيديو بين قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي فيما يسعى العالم جاهدا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلن الكرملين في بيان أن الرئيسين الروسي والفرنسي بحثا في اتصال هاتفي تمحور حول وباء كوفيد-19، “احتمال تنظيم […]

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