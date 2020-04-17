المدفع النمساوي الثلجي ينزل الى ميدان المعركة

2020/04/17 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا-(أ ف ب) – كل الوسائل مفيدة لمحاربة كوفيد 19… لذلك، تقدم شركة نمسوية منذ الخميس وسيلة فريدة للتعقيم على نطاق واسع: مدفع لرش الثلج.وبدأت هذه المبادرة عند سفوح جبال الألب النمسوية في منطقة تيرول إذ قدمت شركة “داكا” المتخصصة في التخلص من النفايات، هذه الخدمة الجديدة باستخدام مدفع لرش الثلج عدّلته ليصبح مناسبا […]

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