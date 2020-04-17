همزة : إجراء الانتخابات المبكرة في ظل ما تمر به العراق أمر مستحيل حدوثه

2020/04/17 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، سليم همزة، إن اجراء الانتخابات المبكرة في ظل ما تمر به البلاد في الوقت الحالي، أمر مستحيل حدوثه.

وقال همزة إن اجراء الانتخابات المبكرة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد امر مستحيل، وخصوصا وأنه عطل الكثير من الأمور القانونية، مبينا أن اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج إلى الاعلان عنها قبل تسعة اشهر من أجل الاستعداد لها.

واضاف أن مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات ما يزال لغاية الآن غير مكتمل وبلا مدراء عامين، وهذا الامر ايضا يعرقل اجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد ما يزال ايضا غير مكتمل وخصوصا فقرة ادراج جدول الدوائر المتعددة الذي لم يحسم امرها لغاية الان.

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