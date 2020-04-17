جمال الضاري : في ذكرى تحرير “الفاو” نستذكر بفخر بطولات جيشنا الباسل وتضحياته الغالية

2020/04/17 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استذكر الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري تحرير الفاو.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر في ذكرى تحرير الفاو نستذكر بفخر بطولات جيشنا الباسل وتضحياته الغالية، في تلك المعركة التي تجلت بها قدرات العراقيين وولاءهم للوطن، وان هذه المناسبة يجب أن تظل جزءا من ميراثنا لأبنائنا، وشاهد على أن العراقي لاينام على ضيم، ولا يقبل باحتلال أرضه، من أي جهة جاء.

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