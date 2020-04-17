الأعرجي : على الكتلة الأكبر أن تقف مع مصطفى الكاظمي من أجل إنجاح مهمته

2020/04/17 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق على تشكيل حكومة الكاظمي.

وقال الاعرجي في تغريدة انه إذا كان الكاظمي مرشحاً من الكتلة الأكثر عددًا كما يدّعون، فعلى مكونات هذه الكتلة أن تقف معه من أجل إنجاح مهمته، لأن ذلك من مسؤولياتها، لا أن تُحاول بعض أطرافها وضع العصيّ في العجَلة بهدف تحقيق مصالح خاصة.

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