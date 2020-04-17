2020/04/17 | 18:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وردت في وسائل الإعلام أنباء غير مؤكدة عن احتجاز السلطات السعودية حفيدة الملك المؤسس، الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وابنتها.

وتعتمد هذه الادعاءات على تغريدات نشرت على حساب الأميرة البالغة من العمر 56 عاما في "تويتر" مؤخرا، تفيد بأنها معتقلة في سجن الحاير منذ احتجازها تعسفيا العام الماضي، وأن وحالتها الصحية متدهورة جدا ما قد يؤدي إلى وفاتها.

وناشدت الأميرة في التغريدات عمها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للإفراج عنها.

وتم حذف هذه التغريدات لاحقا من حساب الأميرة، على ما يبدو، لكن مختلف وسائل الإعلام نشرت صورا لهذه التغريدات "المحذوفة".

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن عضوين بارزين في العائلة الملكية السعودية إعرابهما عن استغرابهما إزاء الأنباء عن احتجاز الأميرة بسمة، قائلين إنهما لم يسمعا أي شيء عنها منذ نحو عام وكانا يعتقدان أنها تتعافى بعد وعكة صحية.

وتابعت الصحيفة أن "أفرادا آخرين في العائلة الحاكمة كانوا يعتقدون أن الأميرة قيد الحبس المنزلي".

وزعمت الصحيفة أن "الأميرة وابنتها احتجزتا لدى محاولتهما مغادرة المملكة إلى سويسرا في مارس العام الماضي"، مشيرة إلى أن "الأميرة بسمة شددت حينئذ على أنها في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، لكن السلطات لم تسمح لطائرتها الخاصة بالإقلاع".

ومنذ ذلك الحين، لم يجر أفراد العائلة الملكية إلا حوارات وجيزة مع الأميرة، وهي تحت الحراسة، حسبما أكد أحدهم للصحيفة.

وسبق أن أقامت الأميرة بسمة لعدة سنوات في لندن، وكانت تعرف بمواقفها الإصلاحية ودعمها لقضايا حقوق الإنسان وفكرة إقامة نظام الملكية الدستورية في وطنها.

وعادت الأميرة إلى السعودية أواخر عام 2015 وتولت دور المؤيد للعائلة الحاكم من جانب، والمنتقد الداخلي من جانب آخر، وخاصة حثت السلطات على ضبط النفس في الحرب اليمنية وإطلاق إصلاحات واسعة في المملكة.

ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اعتقال الأميرة المزعوم، وحملت كبيرة باحثي حقوق المرأة فيها، روثنا بيغم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن "إسكات" منتقديه "بغية تعزيز حكمه الشخصي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن سجن حفيدة الملك المؤسس السعودي وابنتها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن سجن حفيدة الملك المؤسس السعودي وابنتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).