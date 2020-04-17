كورونا يودي بحياة أسطورة ليدز الإنجليزي

2020/04/17 | 18:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لحق نجم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم نورمان هانتر بكوكبة النجوم الذين وافتهم المنية بسبب الإصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاما.

وكشف نادي ليدز الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى، في بيان على موقعه الرسمي أن "نورمان نقل الى المستشفى الأسبوع الماضي بعد تشخيصه بـ كوفيد 19."

وعلى الرغم من استمراره في القتال والجهد الكبير الذي بذله الفريق الطبي، خسر للأسف معركته في وقت سابق من صباح اليوم".

واشتهر هانتر بتدخلاته القوية كقلب دفاع، وخاض أكثر من 700 مباراة مع ليدز خلال أنجح حقبة للنادي في أواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات تحت قيادة المدرب دون ريفي، حيث توج معه بلقب دوري الدرجة الأولى سابقا مرتين، وبكأس إنجلترا مرة واحدة، ووصل معه إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1975 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1973.

وكان هانتر ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا حين توج بلقبه العالمي الوحيد عام 1966 على أرضه، كما نال مع "الأسود الثلاثة" المركز الثالث في كأس أوروبا 1968، وخاض بالمجمل 28 مباراة مع المنتخب الوطني.

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