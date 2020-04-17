2020/04/17 | 18:22 - المصدر: الغد برس

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كندا تسجل 1771 إصابة جديدة بكورونا

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كندا تسجل 1771 إصابة جديدة بكورونا

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