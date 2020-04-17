الكعبي من السليمانية: العراق مازال في الخطر رغم جهود مكافحة كورونا

2020/04/17 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر رئيس خلية الأزمة النيابية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الجمعة، ان تسجيل إصابات في اقليم كردستان أو أية محافظة آخرى معناه أن العراق ككل ما زال في دائرة الخطر.وقال الكعبي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم على هامش زيارته الى محافظة السليمانية، وتابعته "كلكامش برس"، إن "الزيارة تأتي للوقوف على الموقف الوبائي لفيروس كورونا في إقليم كردستان".وأضاف أن "هناك تنسيقا عالي المستوى بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لمكافحة الوباء"، منوهاً إلى أن "تسجيل إصابات في الاقليم أو أية محافظة آخرى معناها أن العراق ككل يدخل في دائرة الخطر".وتابع بأن "هذا التنسيق هو جزء من التقليل من خطر الوباء".واشار إلى أن "وفد الأزمة النيابية سيقف خلال الجولة الميدانية على احتياجات محافظة السليمانية في سياق مكافحة الفيروس".واعتبر الكعبي أن "خلية الازمة في السليمانية كان لها دور كبير في مواجهة الفيروس، بعد أن كانت المؤشرات خطيرة جدا خلال الأسابيع الماضية بفعل وقوع المحافظة على حدود إيران".

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