2020/04/17 | 18:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة النجف يوم الجمعة تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يشكل قفزة كبيرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف قام هذا اليوم الجمعة بإجراء الفحوصات على 171 عينة وتأكيدها من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد، وقد اثبتت هذه الفحوصات ان 14 عينة منها مصابة بالفايروس".

وأضافت أن "الإصابات توزعت على النحو الآتي:

- اربع حالات لحالة مشخصة سابقا في/ النجف : الحولي ، الرضوية ، النداء ، المكرمة .

- ثلاث حالات لحالة مشخصة سابقا في /النجف – حي القادسية

- واحد حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في /النجف – حي القادسية

- حالتان ملامستان لحالة مؤكدة مشخصة سابقا في / النجف : آل عيسى –حي الرحمة

- اربع حالات مشتبه بها واحدة من الناصرية – قضاء النصر وواحدة من النجف - حي الاشتراكي وواحدة من النجف – حي الصحة وواحدة من الكوفة – الصوب الصغير.

وأشارت إلى أنه بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

275 حالة مؤكدة

193 شفاء

5 حالات وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تسجل قفزة كبيرة بإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تسجل قفزة كبيرة بإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).