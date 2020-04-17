الصين تعترف بنشر أخبار غير حقيقية بشأن كورونا

2020/04/17 | 18:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعترفت مدينة ووهان الصينية، يوم الجمعة، بوجود خطأ في احتساب وفيات فيروس كورونا المستجد، معلنة عن رفع العدد الإجمالي فجأة بنسبة 50 في المئة بعد تزايد الشكوك العالمية بشأن الشفافية الصينية.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال المقر الرئيس للسيطرة على الوباء في ووهان عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي المحلية، إنه أضاف 1290 حالة وفاة إلى العدد الإجمالي في المدينة، التي عانت من الغالبية العظمى من الوفيات في الصين.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المدينة إلى 3869 وفاة، لكن حكومة المدينة أضافت 325 حالة إصابة فقط، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى 50333 إصابة.

ويدفع هذا التغيير أيضا عدد الوفيات على مستوى البلاد بنحو 39 في المئة إلى 4632 وفاة استنادا إلى البيانات الوطنية الرسمية التي نشرت في وقت سابق اليوم الجمعة.



ومع ذلك، لا تزال هذه البيانات أقل بكثير من الوفيات في البلدان الأصغر مثل إيطاليا وإسبانيا.

وتعرضت الصين لضغوط متزايدة بسبب وباء الفيروس التاجي، حيث أثارت واشنطن الشكوك بشأن الشفافية الصينية، وتحقق فيما إذا كان الفيروس قد نشأ بالفعل في مختبر في ووهان.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس ١٦ نيسان الجاري "يتعين علينا أن نطرح الأسئلة الصعبة حول كيفية حدوث الوباء وكيف لم يكن بالإمكان إيقافه في وقت سابق".

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