تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا في النجف

2020/04/17 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة، تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، "نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف هذا اليوم الجمعة، بإجراء الفحوصات على 171 عينة وتأكيدها من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد وقد اثبتت هذه الفحوصات ان 14 عينة منها مصابة بالفايروس وعلى النحو التالي: - اربع حالات لحالة مشخصة سابقا في/ النجف : الحولي ، الرضوية ، النداء ، المكرمة .- ثلاث حالات لحالة مشخصة سابقا في /النجف – حي القادسية - واحد حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في /النجف – حي القادسية - حالتان ملامستان لحالة مؤكدة مشخصة سابقا في / النجف : آل عيسى –حي الرحمة - اربع حالات مشتبه بها واحدة من الناصرية – قضاء النصر وواحدة من النجف - حي الاشتراكي وواحدة من النجف – حي الصحة وواحدة من الكوفة – الصوب الصغير

وأضافت، أنه "بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:275 حالة مؤكدة 193 شفاء 5 حالات وفاة

داعية المواطنين جميعا الى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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وكتب جاسب الحج

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