2020/04/17 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف هذا اليوم ، بإجراء الفحوصات على 171 عينة وتأكيدها من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد وقد اثبتت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).