430 ألف ليرة تكاليف المعيشة لأسرة سورية من خمسة أفراد… أين المفرّ؟

2020/04/17 | 18:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت تكاليف المعيشة في سوريا، رقماً قياسياً جديداً، مع انتهاء الربع الأول من 2020، إذ وصلت تكاليف معيشة أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص في داخل سوريا إلى أعلى مستوى له منذ تأسيس الدولة السورية، قدرت…

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