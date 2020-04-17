الصغير يتفقد أوضاع المصابين بفيروس كورونا

2020/04/17 | 18:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى مسؤول شؤون المحافظات في هيئة الحشد الشعبي جمال الدين الصغير، الجمعة، زيارة لمركز الشفاء التخصصي للاطلاع على اوضاع المصابين بفيروس كورونا.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان الصغير والوفد المرافق له قاموا بزيارة ميدانية الى مركز الشفاء التخصصي للأزمات حيث التقوا مدير المركز والملاكات العاملة فيها.واضاف ان الصغير اطلع على

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