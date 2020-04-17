2020/04/17 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدارتفع إلى 7142 بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرا.من جانبه، أكد المتحدث الأمني باسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: 7142 إصابة بكورونا.. ومنع تجول شامل بمحافظتين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: 7142 إصابة بكورونا.. ومنع تجول شامل بمحافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).