خبير بمركز مكافحة الأمراض في أميركا يطلق تحذيرا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إلى "تحرير" ولايات أميركية ذكرها بالاسم، في إشارة منه إلى عدم رغبة حكامها في تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس في ثلاث تغريدات: "حرروا مينيسوتا.



حرروا ميشيغان.



حرروا فيرجينيا".

واتهم ترامب في تغريدة سابقة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر و"اليسار الراديكالي" بالتسبب في "فقدان الناس وظائفهم".

Today people started losing their jobs because of Crazy Nancy Pelosi, Cryin’ Chuck Schumer, and the Radical Left, Do Nothing Democrats, who should immediately come back to Washington and approve legislation to help families in America.



End your ENDLESS VACATION!— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

واتهم الرئيس الأميركي الديمقراطيين بأنهم "لا يفعلون شيئا"، ودعاهم إلى الاتفاق على تشريع جديد "يحمي العائلات الأميركية".

والولايات التي أشار إليها ترامب تدار بواسطة حكام ينتمون للحزب الديمقراطي.

وكان حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام قد أعلن الأربعاء أنه ينوي الإبقاء على الإغلاق الحالي خشية حدوث زيادة في حالات الإصابات بالفيروس.

وتواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم.

وأطلقت مجموعة تطلق على نفسها "حرروا مينيسوتا" تظاهرات لتحدي قرار مماثل للحاكم تيم والز.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد، مضيفا أنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات الأميركية بدءا من الجمعة.

