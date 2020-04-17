2020/04/17 | 19:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد مصطفى الكاظمي مع التحية (1) عليك بالفساد أولاً – قاسم حسين صالح توطئة في 4/ 12/ 2003 نشرتجريدة” الصباح ” خبرا” يقول انمجلس الحكم قرر تشكيل هيئة لمكافحة الفساد المالي والاداري في الوزارات والدوائر ،ضمت خمسة اعضاء من هذا المجلس اختيروا بالاقتراع السّري لتبدأ عملها بصغارالموظفين ! وصولا” الى […]

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