2020/04/17 | 19:23 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى اشعار آخر.. نينوى تقرر تأجيل دخول الوافدين إلى المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى اشعار آخر.. نينوى تقرر تأجيل دخول الوافدين إلى المحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى اشعار آخر.. نينوى تقرر تأجيل دخول الوافدين إلى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).