تسجيل 630 وفاة جديدة بكورونا في ولاية نيويورك الامريكية

2020/04/17 | 19:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، بتسجيل 630 وفاة جديدة بفيروس.

وذكر كومو أن "عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض يوم أمس إلى 17316 شخصا، وهو أدنى مستوى منذ 5 نيسان".

وأضاف كومو أنه "يحتاج إلى الدعم الفدرالي لتكثيف اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس، غير أنه أبدى امتعاضه من فشل إدارة ترامب في توفير الدعم اللازم للولايات".

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