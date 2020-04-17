بالصور.. أهالي الرفاعي بذي قار يتظاهرون تنديدا بتعيين قائممقام من خارج أبناء القضاء

2020/04/17 | 19:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خرج العشرات من أهالى قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتظاهرة للتنديد بقرار المحافظ في تعيين قائممقام جديد في القضاء.

وقال مراسل "الغد برس"، أن "العشرات من أهالى قضاء الرفاعي خرجوا بتظاهرة وسط المدينة للتنديد بتعيين قائممقام جديد من خارج أبناء الرفاعي".

ودعا المتظاهرون، "المحافظ اباذر العمر الى العدول عن قراراه وتعيين شخصية وطنية بالمنصب من ابناء القضاء".

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