2020/04/17 | 19:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت صحة أربيل، اليوم الجمعة، تسجيل 6 حالات تعافي جديدة من فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، إن "6 مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام من المرض بعد تلقيهم الرعاية الطبية،" مشيرة إلى أن "المتعافين غادروا المستشفيات إلى منازلهم".

وأضافت المديرية أن "حالات التعافي في أربيل ارتفعت إلى 112."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تعلن شفاء 6 مصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تعلن شفاء 6 مصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).