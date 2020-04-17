أربيل تسجل شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا

2020/04/17 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة أربيل، مساء اليوم الجمعة، عن شفاء ستة مصابين جدد من فيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تماثل ستة مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام من المرض بعد تلقيهم الرعاية الطبية".وأضافت ان "المتعافين غادروا المستشفيات إلى منازلهم، لترتفع حالات التعافي إلى 112".

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