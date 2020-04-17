أربيل.. حالات التعافي من كورونا ترتفع إلى 112

2020/04/17 | 19:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة تسجيل 6 حالات تعافي جديدة من فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن 6 مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام من المرض بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن المتعافين غادروا المستشفيات إلى منازلهم.

وأضافت المديرية أن حالات التعافي في أربيل ارتفعت إلى 112.

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