كورونا يواصل حصد الأرواح في بريطانيا.. هذه آخر الأرقام

2020/04/17 | 19:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة إن حصيلة الوفيات في المستشفيات البريطانية زادت 847 وفاة إلى 14576 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 16 أبريل نيسان.

وأضافت أنه جرى فحص 341551 شخصا بشكل إجمالي وتبين إصابة 108692 منهم بالمرض.

وكانت أعلى حصيلة وفيات يومية في بريطانيا في التاسع من أبريل نيسان عندما قالت الحكومة إن 980 شخصا توفوا.



ومنذ ذلك الحين تسجل الوفيات اليومية انخفاضا طفيفا وكانت أقل من 800 حالة معظم هذا الأسبوع حتى زادت في 15 أبريل نيسان وسجلت 861 وفاة.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية أن حصيلة الوفيات في مستشفيات إنجلترا زادت 738 وفاة لتسجل 13134 شخصا.

وأضافت ”30 من 738 مريضا (أعمارهم بين 34 و92) لم يكونوا يعانون من أي أمراض أخرى“.

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