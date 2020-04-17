مدير صحة الكرخ يوجه انتقاداً ’’حاداً’’ لمحافظ النجف بشأن تحويل رحلة قادمة من ايران نحو مطار بغداد

2020/04/17 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الجمعة (17 نيسان 2020)، شفاء حالات اصابة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .

وقال الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "6 حالات اصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء في مدينة اربيل لي

بغداد اليوم- متابعة

سمحت القوات الأمريكية في قاعدة "فوتيما" البحرية في مقاطعة أوكيناوا شرقي اليابان، لخبراء يابانيين بتفقد القاعدة بعد تسرب 227 ألف لتر من المواد الكميائية.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية اليوم الجمعة، بأن خب

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