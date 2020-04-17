2020/04/17 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، شفاء حالات اصابة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .وقال الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “6 حالات اصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء في مدينة اربيل ليرتفع العدد الكلي الى 112 حالة شفاء”./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تماثل 6 مصابين بكورونا للشفاء في محافظة اربيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تماثل 6 مصابين بكورونا للشفاء في محافظة اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).