إصابات كورونا ترتفع من جديد في العراق.. ثلاث محافظات تدخل قائمة الخطر

2020/04/17 | 19:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (٢٤٧٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥١٧٣٧).– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤٨) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٣ مدينة […]

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