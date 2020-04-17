الصراع بين فصائل “دير الزور” يحتدم تحت أنظار الحكومة التركية

2020/04/17 | 19:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء الإعلان عن تشكيل #الجيش_الوطني السوري عقب اجتماع ضم بعض القيادات العسكرية للفصائل في ريفيّ حلب الشمالي والشرقي، في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2017، على أساس “فكرة” من الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان”، ما جعل…

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