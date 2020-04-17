نينوى تقرر تأجيل دخول الوافدين إلى المحافظة

2020/04/17 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىأعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن تأجيل دخول الوافدين إلى المحافظة إلى اشعار آخر.وقال الناطق باسم الخلية عدي العبادي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على المعطيات الواردة وللحفاظ على خلو المحافظة من خطر تفشي فايروس كورونا قررت خلية الازمة الصحية تأجيل دخول الوافدين الى المحافظة […]

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