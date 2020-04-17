2020/04/17 | 19:42 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المرأة في البرلمان العراقي تطالب الكاظمي بمنح ثلث كابينته الوزارية للنساء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المرأة في البرلمان العراقي تطالب الكاظمي بمنح ثلث كابينته الوزارية للنساء) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المرأة في البرلمان العراقي تطالب الكاظمي بمنح ثلث كابينته الوزارية للنساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).